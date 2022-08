WK mountainbike: Puck Pieterse pakt zilver bij beloften vrouwen, goud voor Line Burquier

Puck Pieterse is tweede geworden bij de Cross Country tijdens het WK mountainbiken in Les Gets. De Nederlandse legde het af tegen Line Burquier, die voor eigen publiek naar de zege reed. De Deense Sofie Pedersen eindigde als derde.

Burquier, die in 2021 ook wereldkampioen Cross Country werd bij de junioren, maakte het verschil in de tweede van vijf rondes. Pieterse volgde aan het einde van die ronde op tien seconden, samen met Giada Specia en Pedersen. De Nederlandse wist deze twee rensters achter te laten, maar de sprong maken naar Burquier zat er niet meer in. De Française liep snel verder uit en zou uiteindelijk met 43 seconden voorsprong winnen.

WK mountainbike Cross Country in Les Gets (beloften vrouwen)

Uitslag

1. Line Burquier in 1u11m09s

2. Puck Pieterse op 43s

3. Sofie Pedersen op 59s