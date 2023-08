WK-goud ontbreekt nog op palmares Eefting: “Ook zonder kers is de taart lekker”

Roy Eefting deed donderdag op de scratch een alles-of-nietspoging om een gouden medaille te pakken op het WK baanwielrennen in Glasgow. Zijn poging strandde in schoonheid, net naast het podium.

Na een zilveren medaille op de scratch in 2019 en een bronzen medaille op de puntenkoers is een gouden medaille op het WK het enige wat nog ontbreekt op zijn palmares.

“Ik heb echt gereden om te winnen”, doet Eefting zijn verhaal bij de NOS. Dit is het spelletje: het is alles of niks. Als ik echt een superdag had gehad, dan had ik het gekund. Maar dat had ik niet.”

De 33-jarige Nederlander is van plan om nog een aantal jaar vol in te zetten op WK-goud. “Ik vind het spelletje heel leuk en zolang ik fysiek mee kan doen, blijf ik dat doen. De kerst op de taart mist nog, al is de taart zonder de kers ook lekker. Ik blijf hoop houden dat het lukt.”

