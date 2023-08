WK 2023: Nederlandse baansprintsters en Roy Eefting grijpen naast medailles

De eerste dag van het Super WK heeft de Oranje equipe buiten enkele Para-onderdelen nog geen medailles opgeleverd. Bij de teamsprint voor vrouwen en de scratch voor mannen eindigden de Nederlanders net naast het podium.

Na enkele Paralympische onderdelen, welke Oranje drie gouden en een zilveren medaille opleverden, stond in de vorm van de individuele achtervolging voor vrouwen de eerste valide finale op het programma, overigens zonder Nederlanders aan de start. Daar was Chloe Dygert de beste door nog vóór de finish van de drie kilometer haar tegenstandster Franziska Brausse in te halen. Achter de Amerikaan en de Duitser greep de Nieuw-Zeelandse Bryone Botha de bronzen plak.

De vrouwen teamsprint was de eerste kans voor een Nederlandse medaille, maar in de wedstrijd om de derde plek legde de Nederlandse ploeg het af tegen de Chinese vrouwen. Duitsland legde in een wereldrecord beslag op de overwinning, ten koste van Groot-Brittannië.

De avond werd afgesloten met de Scratch bij de heren, waar Roy Eefting de Nederlandse eer verdedigde. De 33-jarige Harderwijker reed opvallend genoeg in een oud Oranje tenue in plaats van de veelal witte outfit, maar dat hielp hem niet naar succes. Met een lange sprint probeerde Eefting de late uitvaller Alex Vogel terug te halen, maar in de laatste ronde werd hij vervolgens nog gepasseerd waarna hij op een vierde plaats strandde. De Brit William Tidball greep voor zijn thuispubliek de overwinning, voor Kazushige Kuboki en Tuur Dens