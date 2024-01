Maxim Horssels • maandag 29 januari 2024 om 14:08 maandag 29 januari 2024 om 14:08

WK Esports krijgt nieuwe, ‘eerlijkere’ opzet en live finale in Abu Dhabi

De vierde editie van het WK Esports krijgt een geheel nieuwe opzet. De mondiale titelstrijd in het virtuele wielrennen verhuist naar het platform MyWhoosh en krijgt een live finale in Abu Dhabi.

Met een nieuw format hopen de UCI en MyWhoosh een eerlijkere wedstrijd te krijgen, waarin niet alleen klimmerstypes kans maken op de regenboogtrui. De nieuwe opzet van de finale bestaat uit drie races op verschillende parcoursen met een eigen puntensysteem.

In totaal kunnen 150 mannen en 150 vrouwen zich kwalificeren voor de halve finales. Ongeveer 80% van de deelnemers zal worden geselecteerd door de nationale bonden. In Nederland is dat de KNWU, in België is dat Belgian Cycling. De overige twintig procent van de deelnemers kan zich via voorrondes op MyWhoosh kwalificeren.

Uiteindelijk blijven er twintig renners per categorie over voor de grote live finale, die op 26 oktober zal plaatsvinden in Abu Dhabi, waar MyWhoosh zetelt. De kwalificatie, die in september zal plaatsvinden, bestaat uit twee wedstrijden, met een puntensysteem. Iedere wedstrijd heeft een uniek parcours wat past bij een ander type renner.

Kwalificatie

De eerste kwalificatierace zal plaatsvinden op een uitdagende virtuele omloop van negen kilometer, waarbij een puntensysteem de top-80 bepaalt die doorgaan naar de volgende race.

De tweede etappe is een afmattende races van vier rondes over een parcours van vier kilometer, wat het deelnemersveld zal terugbrengen tot twintig renners, die dan weer doorgaan naar de live finale.

De twintig gekwalificeerde mannen en twintig gekwalificeerde vrouwen (plus twee wildcards per geslacht) worden uitgenodigd in Abu Dhabi om de grote finale persoonlijk te betwisten.

Finale

Renners zullen strijden in drie intense, korte races, waarbij ze punten verdienen in elke race die de uiteindelijke ranglijst bepaalt. In de ultieme test van strategie en uithoudingsvermogen zullen de renners met de hoogste totale puntenaantallen worden gekroond tot de UCI Cycling Esports World Champions van 2024.

Wedstrijd 1 – De Sprint

De competitie begint met renners die 15 minuten krijgen om hun snelste tijd neer te zetten over een individueel getimede sprint van driehonderd meter. Het circuit is 1,7 km en renners kunnen de sprint zo vaak proberen als ze willen tijdens de 15 minuten. Het is een spel van strategie en kracht: zullen de renners vroeg een tijd neerzetten, wachten op een slipstream, of kijken wat er gebeurt en het tot het laatste moment laten om een tijd neer te zetten? Dit format heeft wat weg van de kwalificatiestrijd zoals we die kennen uit de Formule 1.

Wedstrijd 2 – De Strategie

De tweede race zal bestaan uit een parcours van negen kilometer met een beklimming en draait allemaal om het verdienen van punten via drie tussensprints. In de strategierace draait het niet om de beste klimmer zijn; elke deelnemer kan winnen door de meeste punten te verzamelen.

Wedstrijd 3 – All out

De laatste race vindt plaats over een virtueel parcours van vier kilometer, dat vier keer wordt herhaald, waar bij iedere ronde punten te verdienen zijn op de top van een korte, steile beklimming. Ook op dit parcours speelt strategie een grote rol. Renners kunnen alles geven om vroeg punten te verzamelen, maar energie sparen voor de laatste ronde kan ook lonen, want dan zijn er dubbele punten te verdienen op de finishlijn.

Hoofdsponsor WK wielrennen

Ook kondigde de UCI en MyWHoosh aan dat het platform zich als sponsor heeft verbonden aan de komende drie wereldkampioenschappen wielrennen op de weg, die zullen plaatsvinden in Zürich, Zwitserland (21-29 september 2024), Kigali, Rwanda (21-28 september 2025) en Montreal, Canada (20-27 september 2026). Het virtuele wielrenplatform MyWhoosh zal de exclusieve rechten krijgen voor de virtuele circuits.

MyWhoosh heeft ook plannen om het platform beschikbaar te maken op AppleTV en een MyWhoosh Link App te lanceren. Hoewel de ontwikkeling van het virtuele wielerplatform tientallen miljoenen euro’s per jaar kost, hebben de Arabische investeerders voorlopig geen plannen voor betaalde lidmaatschappen.