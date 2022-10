WK-brons België in spannende koppelkoers, Nederland valt naast podium

Het goud op de koppelkoers tijdens het WK baanwielrennen is gegaan naar thuisland Frankrijk. Benjamin Thomas en Donavan Grondin waren een klasse apart in een verder spannende strijd om de medailles. Uiteindelijk pakte Groot-Brittannië zilver en België (met Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche) brons.

Het was in de openingsfase al spannend, want Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en Nieuw-Zeeland gingen gelijkop. Nederland pakte al vroeg een ronde voorsprong en dus 20 bonuspunten, maar niet lang daarna raakten Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip de koppositie alweer kwijt.

Frankrijk, Italië, Portugal en België gingen namelijk in de tegenaanval, scoorden punten bij de sprints en 20 punten omdat zij een rondje pakten op de rest van het peloton. Thomas en Grondin waren onverslaanbaar en pakten het goud in Saint-Quentin-en-Yvelines.

In volle finale nam de spanning toe in de strijd om het zilver en het brons. Nederland, België, Italië en Groot-Brittannië hadden namelijk alle vier 37 punten. De laatste sprint ging dus bepalend zijn. Team GB wist daar het zilver te veroveren, terwijl Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche voor Belgisch brons zorgden. Nederland bleef zonder punten in die slotsprint en eindigde daardoor als vijfde.

🌈🇫🇷 Allez les bleus, la France 🇫🇷🌈 2022 UCI Men’s Madison World Champion 🔥#SQY2022 pic.twitter.com/3Zq7MelTBu — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 16, 2022