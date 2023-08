WK 2023: ‘Visum-problemen voor Biniam Girmay in aanloop naar wegwedstrijd’

Het WK op de weg in Glasgow moet het wellicht doen zonder Biniam Girmay, zo meldt GCN. Bij meer dan de helft van de Eritreeërs is de aanvraag voor een visum namelijk geweigerd, waaronder Girmay. Met nog vier dagen te gaan, komt het WK voor de selectie van Erirea in gevaar.

Op dit moment hebben drie van de in totaal zeven renners uit Eritrea een visum gekregen voor het WK. Dit zijn Natnael Berhane, Henok Mulubrahn en Dawit Yemane. Vier renners mogen op dit moment nog niet afreizen. Dit zijn Biniam Girmay, Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus en Amanuel Ghebreigzabhier. Het is nog onbekend op welke gronden de visumaanvragen werden afgewezen.

Er is nog steeds hoop voor het rijden van WK, maar een nieuwe aanvraag voltooien is een logistiek lastige kwestie. Zo rijdt Merhawi Kudus rijdt momenteel de Tour de l’Ain, maar moet hij terug naar Andorra om zijn aanvraag in te dienen. Biniam Girmay woont in San Marino samen met Tesfatsion en Ghebreigzabhier. De meeste leden van de ploeg waren echter van plan om vrijdag naar Schotland te reizen.

Visa-hoofdpijn is geen onbekende voor Girmay en zijn landgenoten en ook op het WK hebben we dit vaker gezien. Vorig jaar miste Lawson Craddock de wereldkampioenschappen in Australië, omdat zijn visum aanvankelijk was geweigerd en zijn nieuwe aanvraag pas werd goedgekeurd vlak nadat zijn vlucht was opgestegen.