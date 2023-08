WK 2023: Tweede wereldtitel in zes dagen! Multitalent Philipsen heerst ook op de MTB

Albert Withen Philipsen is wereldkampioen Cross Country geworden in de U19-categorie. De 16-jarige Deen, die afgelopen zaterdag ook al het goud pakte in de wegrit voor junioren, reed de hele wedstrijd alleen voorop en won met grote voorsprong.

Philipsen sloeg in de eerste ronde al een gigantisch gat met zijn tegenstanders. Daarna was het zaak om te consolideren. Hij bleef veertig à vijftig seconden voor de Italiaan Elian Paccagnella uitrijden, de tweede in koers. Het verschil met de nummer drie Ian Ackert stabiliseerde rond de minuut.

Op de streep had Philipsen zijn voorsprong op Paccagnella uitgebreid tot 54 tellen. De Italiaan bleef de Canadees Ackert daarmee net voor. Zij pakten het zilver en brons, ver achter de ongenaakbare Philipsen.

Guus van den Eijnden was op de 36ste plaats de eerste Nederlander. Hij kwam ruim zes minuten na Philipsen over de streep.

WK MTB – Cross Country

Uitslag vrouwen U19

Albert Withen Philipsen in 1u07m55s

Elian Paccagnella op 54s

Ian Ackert op 1m03s

