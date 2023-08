WK 2023: Starttijden tijdrit elite vrouwen – Vollering vroeg, Reusser en Markus laat in actie

Het WK wielrennen gaat donderdag verder met de individuele tijdrit voor elite vrouwen. Uittredend wereldkampioene Ellen van Dijk ontbreekt vanwege haar zwangerschap, dus is een andere Nederlandse renster de laatste starter: Riejanne Markus. Zij gaat om 16.42 uur (Nederlands-Belgische tijd) van start. Voor Demi Vollering begint haar WK-tijdrit vroeger, om 16.23 uur.

Om 14.55 uur rolt de eerste deelneemster van het startpodium in Stirling, een stad ten noorden van Glasgow. Die eer is aan Arefa Amini uit Afghanistan. Daarna gaan alle rensters om de 75 seconden (1.15 minuut) van start. De grote favorieten gaan uiteraard laat in het veld van start.

Namens België is het opletten op Julie De Wilde (16.17 uur) en Febe Jooris (16.34 uur), terwijl Topfavoriete Marlen Reusser uit Zwitserland om 16.39 uur aan de beurt is. Na haar komen alleen nog Grace Brown en Markus in actie.

Starttijden Nederlanders en Belgen

16.17.00 – Julie De Wilde

16.23.15 – Demi Vollering

16.34.30 – Febe Jooris

16.42.00 – Riejanne Markus

Starttijden favorieten, volgens onze voorbeschouwing

15.18.15 – Chloé Dygert

16.12.00 – Olivia Baril

16.14.30 – Antonia Niedermaier

16.23.15 – Demi Vollering

16.30.45 – Juliette Labous

16.32.00 – Vittoria Guazzini

16.38.15 – Amber Neben

16.39.30 – Marlen Reusser

16.40.45 – Grace Brown

16.42.00 – Riejanne Markus

Genoemde tijden zijn Nederlands-Belgische tijden. In Glasgow is het een uur vroeger.