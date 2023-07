WK 2023: Spanje met Lazkano en Izagirre, Duitsland stuurt Denz en Healy voor Ierland

De selecties voor het WK wielrennen van begin augustus in Glasgow druppelen binnen. Bij Spanje vallen gelijk de namen van Oier Lazkano en Tourritwinnaar Ion Izagirre op, terwijl Duitsland onder meer Nico Denz en Maximilian Schachmann naar Schotland stuurt. Ben Healy en sprinter Sam Bennett doen mee namens Ierland.

Spanje mag acht renners sturen en heeft Oier Lazkano aangewezen voor de dubbel. De voorjaarsrevelatie van Movistar, die in juni nog Spaans kampioen werd, rijdt de wegwedstrijd en de tijdrit. Ion Izagirre is ook van de partij na zijn etappezege in de Tour, maar een heuvelspecialist als Pello Bilbao ontbreekt. Alex Aranburu en Iván García zijn de rappe mannen in het gezelschap.

Duitsland maakte tijdens de Tour de France de selectie al bekend. Nico Denz was in topvorm in de Giro d’Italia, waar hij twee etappes won, en dat ziet hij beloond worden met een WK-deelname. Hij heeft onder meer klassiekertypes als Maximilian Schachmann, John Degenkolb en Nils Politt aan zijn zijde. Michel Hessmann en Jonas Rutsch maken het zestal voor de wegrit compleet. In de tijdrit rekent Duitsland op Nils Politt en Lennard Kämna.

Ben Healy is de meest in het oog springende naam bij Ierland. De heuvelspecialist is onderdeel van een zeskoppig team dat mee gaat doen aan de wegrit in Glasgow. Sprinter Sam Bennett is er ook bij, net als Ryan Mullen. Healy en Mullen zullen ook de tijdrit betwisten op het WK.

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen

Selectie Spanje voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

Roger Adriá

Alex Aranburu

Jesús Ezquerra

Iván García

Jesús Herrada

Ion Izagirre

Oier Lazkano

Gonzalo Serrano

Elite mannen (tijdrit)

Oier Lazkano

Selectie Duitsland voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

John Degenkolb

Nico Denz

Michel Hessmann

Nils Politt

Jonas Rutsch

Maximilian Schachmann

Elite mannen (tijdrit)

Lennard Kämna

Nils Politt

Selectie Ierland voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

Sam Bennett

Dillon Corkery

Ben Healy

Cormac McGeough

Ryan Mullen

Rory Townsend

Elite mannen (tijdrit)

Ben Healy

Ryan Mullen