WK 2023: Oier Lazkano moet afzeggen door blessure

Oier Lazkano zal dan toch niet meedoen aan het WK wielrennen in Glasgow. De Spaanse outsider heeft nog te veel last van zijn valpartij in de Ordiziako Klasika. Lazkano wordt vervangen door Xabier Mikel Azparren.

In de Ordiziako Klasika ging Lazkano, net als landgenoot Juan Ayuso, tegen de grond op het natte wegdek. Ayuso kwam met de schrik vrij, maar Lazkano heeft tot op de dag van vandaag nog last van zijn knie. De 23-jarige renner, die dit seizoen een aantal keer hoge ogen gooide, moet door die reden passen voor het aanstaande WK.

