Oier Lazkano imponeert en steelt harten in Dwars door Vlaanderen: “Ik dacht: just go, just go!”

Oier Lazkano beleefde woensdag een bijzondere dag in Dwars door Vlaanderen. De 23-jarige Spanjaard van Movistar zat mee in de vroege vlucht en hield daarna zeer lang stand. Lazkano sprong dan mee op het juiste moment en knalde naar het podium. “Ik weet niet wat ik moet zeggen”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

Al snel na de start in Roeselare ontstond de vroege vlucht. De meest opvallende naam was Alexander Kristoff, maar ook Lazkano haakte zijn wagonnetje aan. Samen met Yevgeniy Gidich, Nickolas Zukowsky, Ward Vanhoof en Leon Heinschke reden ze weg. Ver wegrijden deden ze nooit, maar het zestal bleef wel goed samenwerken. “Het was een mooie koers vandaag. Ik had ook een goede dag”, stelde de Spanjaard vast.

In de finale ontstond er achter de zes aanvallers een groep met favorieten. Het zorgde ervoor dat de koplopers moesten versnellen en zodoende haakten er steeds renners af. Uiteindelijk kwamen Lazkano en Kristoff zo nog met zijn tweeën te zitten. “We bleven maar gaan en gaan samen. Ik wilde liever in de top-10 eindigen dan in de top-20, dus het was goed om zo hard mogelijk te blijven gaan. Op die manier konden we ver van het peloton blijven.”

Overleggen met Kristoff? “Nee, just go!“

“Kristoff en ik hebben niet met elkaar gesproken. Just go, just go“, vertelde Lazkano met een glimlach voor de camera van WielerFlits. De twee overgebleven vluchters werden in de laatste tien kilometer gegrepen door de groep met onder anderen Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Stefan Küng en Neilson Powless. In de absolute slotfase werd er, naar goede gewoonte, slag om slinger gedemarreerd.

Laporte sprong op het goede moment weg, maar daarachter wilde Lazkano zich nog niet gewonnen geven. De renner van Movistar bleef aanvallen, alsof hij nog niet in de vroege vlucht had gezeten die dag, en reed met Powless weg. “Of ik geloofde in de winst? We zaten niet zo ver van Laporte, maar hij ging echt hard. Ik word aan de streep tweede. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik heb het goed gedaan, maar tweede is natuurlijk nooit leuk.”

‘Ik geniet van de kasseien’

De glimlach ging na afloop nooit van het gezicht van Lazkano. “Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Of ik de man van de dag ben? Nee, dat is de winnaar. Hij heeft gewonnen. Ik was vandaag misschien wel een van de betere renners.” Dat laatste is een verrassing, want Lazkano heeft niet veel ervaring in deze Vlaamse wedstrijden. “Het is het eerste jaar dat ik de klassiekers echt rijdt”, vertelt de Spanjaard in goed Engels. Ook geen gewoonte.

“Ik heb deze koersen wel altijd gezien thuis. Het zijn fantastische wedstrijden”, aldus de Spanjaard. “Ik ben echt heel blij om hier te zijn.” Het was in het algemeen een speciale dag voor Lazkano. Een hele dag meezitten in de vroege vlucht en daarna toch nog naar het podium rijden, is zeer sterk. Zeker de kasseistroken leken hem perfect te liggen. “Ik geniet van de kasseien. Ik heb vorig jaar Parijs-Roubiax gereden, misschien heb ik er een beetje techniek voor. Ik hou er sowieso van, de kasseien.”

In de vroege vlucht in de Ronde en Roubaix?

De volgende twee wedstrijden op het programma van Lazkano zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zullen we hem daar opnieuw in de vroege vlucht te zien krijgen? “We zullen het proberen. Hoe meer je vooraan zit, hoe beter je resultaat zal zijn. In Parijs-Roubaix willen echter 150 van de 180 renners aan de start in de ontsnapping zitten. Iedereen weet dat dit belangrijk is in die wedstrijd”, besloot Lazkano.

