WK 2023: Meerdere blikvangers in ‘Team USA’, Magnus Sheffield van de partij

Ook de Amerikaanse bondscoach heeft zijn selecties voor de aankomende wereldkampioenschappen in Glasgow (3-13 augustus) op papier. Bij de mannen zijn er met Brandon McNulty, Matteo Jorgenson en Neilson Powless meerdere blikvangers, maar valt ook de aanwezigheid van Magnus Sheffield op. Chloe Dygert voert de vrouwenselectie aan.

Magnus Sheffield, Matteo Jorgenson, Sean Quinn, Neilson Powless, Quinn Simmons en Lawson Craddock zullen de Amerikaanse vertegenwoordigen in de wegkoers voor de elitemannen. Voor Sheffield zal het waarschijnlijk zijn eerste wedstrijd worden sinds zijn zware en bovenal traumatisch val in de Ronde van Zwitserland. De jonge Amerikaan ging in dezelfde bocht onderuit als de verongelukte Gino Mäder en was getuige van een traumatische gebeurtenis.

Brandon McNulty maakt opvallend genoeg geen deel uit van de wegselectie, maar zal wel de individuele tijdrit betwisten, net als Sheffield.

Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Chloe Dygert. De 26-jarige Amerikaanse kende enkele zeer moeilijke jaren, maar is dit seizoen weer helemaal terug. Zo werd ze al Amerikaans kampioene op de weg en in het tijdrijden, won ze een rit in de RideLondon Classique en verder reed ze naar heel wat ereplaatsen in La Vuelta Femenina, de Ronde van Burgos en deze maand nog de Giro d’Italia Donne.

Dygert zal in Glasgow zowel deelnemen aan de weg- als de tijdrit. Ook Kristen Faulkner en de inmiddels 48-jarige Amber Neben zullen in actie komen op de tijdritfiets. Dygert veroverde in 2019 de wereldtitel tegen de klok, Neben was in 2008 en 2016 de beste tijdrijdster van de wereld. In de wegrit rekent de Amerikaanse bondscoach op de volgende namen: Dygert, Veronica Ewers, Heidi Franz, Megan Jastrab, Coryn Labecki, Skylar Schneider en Lauren Stephens.

Elitemannen (wegrit)

Lawson Craddock

Matteo Jorgenson

Neilson Powless

Sean Quinn

Magnus Sheffield

Quinn Simmons

Elitemannen (tijdrit)

Brandon McNulty

Magnus Sheffield

Elitevrouwen (wegrit)

Chloe Dygert

Veronica Ewers

Heidi Franz

Megan Jastrab

Coryn Labecki

Skylar Schneider

Lauren Stephens

Elitevrouwen (tijdrit)

Chloe Dygert

Kristen Faulkner

Amber Neben