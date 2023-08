WK 2023: Mathieu van der Poel rijdt donderdagavond Short Track op de MTB

Mathieu van der Poel komt donderdag normaal gesproken in actie op de mountainbike tijdens het Super WK wielrennen. De kersverse wereldkampioen op de weg gaat om 18.45 uur (Nederlandse tijd) van start op de Cross Country Short Track, de ‘sprintrace’ van ongeveer 20 minuten.

Eigenlijk zou dinsdag de kwalificaties verreden worden voor het WK op de Short Track, maar die wedstrijden zijn afgelast omdat er niet genoeg deelnemers zijn om kwalificaties te doen. Daardoor starten alle deelnemers aan de Short Track-wedstrijd automatisch in de finale. Alleen in dat geval zou Van der Poel ook starten op het sprintonderdeel.

De Nederlandse kopman liet na het behalen van zijn wereldtitel op de weg al gelijk weten te passen voor de eventuele kwalificatie. Maar nu deze überhaupt niet doorgaat, is de deur geopend voor Van der Poel om donderdag wel te rijden.

Van der Poel focust zich nog op het herstel van de wegrit, maar was dinsdag al op het parcours van Glentless Forest om te verkennen. De KNWU liet eerder weten dat hij zich vanaf donderdag weer bij de nationale MTB-selectie zou voegen en vervolgens zou gaan voorbereiden op de Cross Country-wedstrijd op de MTB. Die staat zaterdag op het programma in Schotland.

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Dit staat vandaag op het programma

Normaal gesproken wordt de Short Track-wedstrijd in een wereldbekerweekend gebruikt om de startvolgorde te bepalen voor de eerste startrijen. Maar omdat de Short Track op dit WK compleet los staat van de olympische Cross Country (de hoofdwedstrijd van zaterdag) is dat niet het geval. Van der Poel zal achteraan starten, omdat hij geen punten heeft op de wereldranglijst.

Van der Poel heeft een goede streak als het gaat om het rijden van Short Track-races op de mountainbike. In 2018 won hij drie manches in de Wereldbeker, in 2019 was hij vijf keer de sterkste en in 2021 won hij twee sprintraces.