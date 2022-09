WK 2023 komt met primeur: Vrouwenkoers voor het eerst als slotnummer

Heel wat toppers bereiden zich nu in alle hevigheid voor met het oog op het komende WK in Wollongong, Australië, maar de internationale wielerunie kijkt ook al naar de wereldkampioenschappen van volgend jaar in Glasgow. En er volgt een primeur in 2023: de wegwedstrijd voor elitevrouwen zal voor het eerst als slotnummer fungeren.

De wedstrijd voor elitedames zal volgend jaar plaatsvinden op zondag 13 augustus, de mannenkoers zal dan weer een week eerder worden verreden op zaterdag 5 augustus. Opvallend, maar de UCI houdt deels rekening met de wielerkalenders. “Naast het feit dat het vrouwenwielrennen in opkomst is, kijken we ook naar de best mogelijke afstemming met de internationale wielerkalender. En dan met name met betrekking tot de Tour de France”, valt er te lezen in een persbericht.

De 110e editie van de Tour de France begint volgend jaar op zaterdag 1 juli en duurt tot en met zondag 23 juli. Goed twee weken later staan dan de WK-wegwedstrijd voor mannen op het programma. De UCI heeft inmiddels een volledig schema gepresenteerd.

Super-WK wielrennen

Het WK 2023 zal in Schotland doorgaan van 3 tot 13 augustus, tussen de Tour de France en de Vuelta a España. Er wordt dan niet alleen het WK georganiseerd voor het wegwielrennen, maar voor maar liefst 13 wereldkampioenschappen binnen het wielrennen. Het zogeheten Super-WK zal doorgaan op zes locaties. Het gaat om het Kelvingrove Park, het Glasgow BMX Centre in Knightswood, de Emirates Arena, de Sir Chris Hoy Velodrome, het George Square en het Dumfries&Galloway.