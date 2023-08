WK 2023: Johnny Hoogerland en Alexandre Vinokourov pakken wereldtitel Gran Fondo

Het WK Gran Fondo heeft vrijdag enkele grote namen als winnaars opgeleverd. Zo ging Johnny Hoogerland met de zege aan de haal bij de mannen in de leeftijdscategorie 40-44, terwijl Alexandre Vinokourov zich tot wereldkampioen kroonde bij de mannen 50-54. Het WK Gran Fondo is onderdeel van het Super WK wielrennen.

Het WK Gran Fondo, een WK waarin amateurrenners de strijd met elkaar aan kunnen gaan zonder noodzakelijk een licentie te hoeven hebben, startte en finishte in het Schotse Perth. Alle categorieën legden dezelfde, 160 kilometer lange route af met ongeveer 1750 hoogtemeters. Deze categorieën startten om de vijf minuten. Men kon zich kwalificeren voor de mondiale titelstrijd in een van de 27 aangewezen Gran Fondo’s.

Johnny Hoogerland

Bij de mannen 40-44 belandde Hoogerland in een vlucht van vier. De 40-jarige Nederlander was zijn metgezellen daarna te snel af in een sprint. Vinokourov was in zijn categorie dan weer de sterkste van een kopgroep van drie.

Hoogerland, die in 2016 een punt achter zijn wielercarrière, is na zijn wielerpensioen wedstrijden blijven rijden. De oud-renner van onder meer Vacansoleil en Roompot-Oranje Peloton stond dit voorjaar zelfs weer eens aan de start van een UCI-wedstrijd. Hij betwistte namelijk de Tour of Sharjah, een vijfdaagse 2.2-koers in de Verenigde Arabische Emiraten. De Zeeuw reed daar als gastrenner van Shabab Al Ahli Cycling Team, na een uitnodiging van zijn voormalig ploeggenoot Grega Bole.

Meer succes voor de Lage Landen

Terug naar het WK Gran Fondo in Schotland. Bij de mannen 19-34, op papier het hoofdnummer, ging de overwinning naar een Belg: Lars Van Coppenolle. Bij de vrouwen was er ook succes voor de Lage Landen. Wies De Jong won voor Nederland in de leeftijdscategorie 35-39, Ilse Van der Moeren pakte voor België het goud in de leeftijdscategorie 45-49.

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen