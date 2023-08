WK 2023: Iúri Leitão wint overtuigend de titel in sterk bezet omnium

Iúri Leitão heeft zich tot de nieuwe wereldkampioen in het omnium gekroond tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow. De 25-jarige Portugees, in het wegwielrennen actief voor Caja Rural-Seguros RGA, won de eerste twee onderdelen en stelde de overwinning veilig in de afsluitende puntenkoers.

Het omnium begon met een overwinning in de scratch race voor de Portugees Iúri Leitão, die daarmee 40 punten verdiende. De Nederlander Vincent Hoppezak eindigde als vierde en deed daarmee ook een goede zaak. De Belg Fabio Van den Bossche kende een moeilijke start doordat hij ten val kwam en eindigde pas als zeventiende.

Leitão wint ook tempo race

Na de scratch race behield Leitão met succes zijn leidende positie in het klassement. De Portugees ging vroeg in de tempo race in de aanval en verdiende daardoor veel punten. Hij lapt zelfs de rest van het peloton, wat hem nog meer punten opleverde, en hij verzekerde zich daarmee al vroeg van zijn tweede overwinning achter elkaar. Leitão verdubbelde zo zijn puntenaantal in het algemeen klassement. Van den Bossche werd zesde en liet zien dat hij nog niet opgaf in het omnium. Hoppezak eindigde op de achtste plaats.

In het derde onderdeel, de afvalkoers, werden enkele bekende renners, waaronder Elia Viviani, Benjamin Thomas, en Van den Bossche, vroeg uitgeschakeld. Hoppezak wist zich goed te redden en kwam tegen het einde naar de kop. Echter raakte zijn energie op en als vier-na-laatste renner moest ook hij de koers verlaten.

Uiteindelijk bleven Kelland O’Brien, Dylan Bibic, Campbell Stewart en Leitão over. In een spannende sprint werd Bibic als eerste van dit viertal uitgeschakeld. Daarna viel O’Brien weg, waardoor de finale tussen Leitão en Stewart ging. In de eindsprint was Stewart net iets sneller dan Leitão, maar Leitão mocht als leider aan de finale puntenkoers beginnen: na drie onderdelen stond hij bovenaan met 118 punten, gevolgd door Bibic met 94 punten. Hoppezak bezette de derde plaats met 92 punten. Van den Bossche stond op de dertiende plaats met 54 punten.

Leitão haalt wereldtitel binnen

In de puntenkoers werden rondes gepakt bij de vleet, waardoor de top van het klassement in elkaar schoof. Koploper Leitão hield in de strijd knap stand en stelde uiteindelijk de WK-titel veilig, nadat hij in 2020 en 2022 al Europees kampioen in de scratch race was geworden. De Portugees voerde de eindstand aan met 187 punten. Benjamin Thomas won de eindsprint en graaide op die manier de zilveren medaille weg voor de neus van de Japanner Shunsuke Imamura, die brons pakte. Hoppezak eindigde met 160 punten als vijfde. Van den Bossche haalde 155 punten en sloot het omnium af als achtste.