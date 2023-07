WK 2023: Colombia met mix van klimmers en sprinters

Colombia trekt met een gemengd gezelschap naar het WK in Glasgow. Met onder meer Rigoberto Urán en Santiago Buitrago brengt het land enkele sterke klimmers aan het vertrek van de wegrit, maar ook de snelle Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg en Juan Sebastian Molano zijn van de partij.

Gaviria is op papier de snelste van het drietal sprinters. Voordat de 28-jarige renner van Movistar afreist naar Schotland, gaat hij zaterdag eerst nog van start in de Ronde van Polen. Het is zijn eerste wedstrijd sinds de Giro d’Italia. In die grote ronde wist hij overigens geen ritzege te behalen, in tegenstelling tot Buitrago. De klimmer van Bahrain Victorious schreef de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo op zijn naam. In Schotland zal het terrein minder op zijn maat zijn.

Voor Molano liggen er mogelijk meer kansen in Glasgow. De renner van UAE Emirates kende een goed voorjaar, met ritwinst in de UAE Tour en de GP de Denain. Zijn ploeggenoot Hodeg maakte in april dan weer zijn rentree na bijna twee jaar blessureleed. Hij wist al naar een vijfde plaats in de openingsrit van de Ronde van Hongarije te sprinten, maar behaalde voor de rest nog niet zijn oude niveau. Urán reed in juni een goede Ronde van Zwitserland, die hij als nummer zes afsloot, maar kon daarna geen potten breken in de Tour de France.

Het achttal van Colombia bestaat verder uit Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Jesús David Peña (Jayco AlUla) en Walter Vargas (Medellin-EPM). De eerste twee renners zijn goede klimmers, terwijl Vargas vooral bekendstaat als tijdrijder.

Selectie Colombia voor WK wielrennen in Glasgow (6-12 augustus)

Elite mannen (wegrit)

Santiago Buitrago

Fernando Gaviria

Álvaro Hodeg

Juan Sebastián Molano

Jesús David Peña

Harold Tejada

Walter Vargas