WK 2023: Canadese juniore pakt na wereldtitel in het veld ook goud op de MTB

Isabella Holmgren is de nieuwe wereldkampioene Cross Country bij de junioren vrouwen. De 18-jarige Canadese, die in februari ook al de wereldtitel veldrijden veroverde in Hoogerheide, versloeg haar landgenote Marin Lowe en de Poolse Natalia Grzegorzewska. Lauren Molengraaf eindigde voor Nederland op de tiende plaats.

Holmgren maakte al vroeg het verschil met de concurrentie en soleerde schijnbaar moeiteloos naar de zege. Op de streep had ze 39 seconden voorsprong op Lowe en bijna anderhalve minuut op Grzegorzewska. Molengraaf deed lang mee voor een top-vijfklassering, maar zakte uiteindelijk terug naar plek tien. Ze kwam drie minuten en 25 seconden na Holmgren over de streep.

WK MTB – Cross Country

Uitslag vrouwen U19

Isabella Holmgren

Marin Lowe

Natalia Grzegorzewska

4. Eliška Hanakova

5. Eva Herzog



Isabella Holmgren en haar zus Ava voor de camera van WielerFlits, nadat ze eerste en tweede waren geworden op het WK veldrijden.