WK 2023: Britse vrouwen veroveren soevereine wereldtitel in ploegenachtervolging

De Britse vrouwen hebben op de ploegenachtervolging de titel veroverd tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow. Voor een enthousiast thuispubliek behaalden ze een overtuigende overwinning op Nieuw-Zeeland in de finale.

Groot-Brittannië, dat aantrad met Katie Archibald, Elinor Barker, Josie Knight en Anna Morris, en Nieuw-Zeeland (met Michaela Drummond, Ally Wollaston, Emily Shearman en Bryony Botha) deden eerst weinig voor elkaar onder in de finale van de ploegenachtervolging voor elite-vrouwen. Echter, in de derde kilometer bouwde Groot-Brittannië een comfortabele voorsprong op, tot enthousiasme van het thuispubliek.

De Britse vrouwen behielden hun voorsprong en veroverden daarmee de gouden medailles en de regenboogtruien. De ploeg van Nieuw-Zeeland moest zich tevredenstellen met de zilveren medailles.

Franse vrouwen pakken brons

Frankrijk behaalde de bronzen medaille met Marion Borras, Valentine Fortin, Clara Copponi en Marie Le Net. In de kleine finale versloegen ze Italië (Letizia Paternoster, Martina Fidanza Chiara Consonni en Vittoria Guazzini) na een spannende strijd. Italië had een betere start en zette Frankrijk in de eerste kilometer op een seconde achterstand. Maar Frankrijk wist terug te komen en in de derde kilometer de achterstand om te buigen naar een voorsprong. De race bleef spannend tot aan de finish, waarbij zowel Italië als Frankrijk de voorsprong pakte. Uiteindelijk pakte Frankrijk het brons met minder dan drie tienden verschil.

De Deense mannenploeg veroverde eerder op de avond de titel op de ploegenachtervolging voor elite-mannen. In de finale versloegen ze Italië, dat onder andere Filippo Ganna en Jonathan Milan in het team had.