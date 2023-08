WK 2023: Denemarken wereldkampioen ploegenachtervolging na overwinning op Italië met Ganna en Milan

De Deense mannenploeg heeft op de wereldkampioenschappen in Glasgow de titel veroverd op de ploegenachtervolging. In de finale versloegen de Denen Italië, dat aantrad met onder anderen Filippo Ganna en Jonathan Milan.

Italië, met Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan en Manlio Moro, had een betere start in de finale, maar Denemarken (met Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Lasse Norman Leth en Rasmus Lund Pedersen) maakte een sterke comeback in de tweede 1000 meter. Ondanks Ganna’s lange kopbeurt, namen de Denen verrassend het initiatief over en liepen ze uit. De Italiaanse ploeg moest in de laatste kilometer een wonder verrichten om nog kans te maken op de wereldtitel, maar dat lukte niet. Uiteindelijk ging Denemarken er met de overwinning vandoor.

In de kleine finale kende Australië een slechte start tegen Nieuw-Zeeland. De Australische renners, onder wie WorldTour-renners Kelland O’Brien en Sam Welsford, keken al snel tegen een achterstand aan. Uiteindelijk werden ze ingehaald door de Nieuw-Zeelandse ploeg, bestaande uit Aaron Gate, Campbell Stewart, Thomas Sexton en Nicholas Kergozou de la Boessiere, die de bronzen medailles wonnen.

Britse titelverdedigers al vroeg uitgeschakeld

Het toernooi om de WK-titel ploegenachtervolging was voor titelverdediger Groot-Brittannië was al voorbij voordat het goed en wel begonnen was. In de kwalificaties kwam Charlie Tanfield ten val, en Oliver Wood was al gelost. Aangezien een ploeg met drie renners de finish moet bereiken, konden de Britten geen tijd neerzetten en moesten ze hun ambitie om hun WK-titel te verdedigen laten varen.