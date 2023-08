WK 2023: Blanka Kata Vas klopt Shirin van Anrooij in strijd om U23-titel in Glasgow

In de schaduw van de wereldtitel voor Lotte Kopecky heeft Blanka Kata Vas het goud veroverd in de U23-categorie. De Hongaarse wist Shirin van Anrooij nipt achter haar te houden in de sprint van een achtervolgend groepje. Dat gebeurde allemaal op meer dan vier minuten van de strijd om het goud.

Het WK op de weg bij de vrouwen, waar de elites en de beloftes samen in actie kwamen, werd een heuse slijtageslag. Op het lokale circuit in Glasgow bleef uiteindelijk een veertigtal rensters over, waaronder nog drie die in aanmerking kwamen om de wereldtitel in de U23-categorie. Dat waren Vas, Van Anrooij en de Britse Anna Shackley.

Tot in de laatste ronde bleven zij bij elkaar, waardoor het 4.34 minuut achter Lotte Kopecky uitdraaide op een sprint in hun groepje. Vas wist die spurt te winnen. Ze werd daardoor niet alleen elfde in de daguitslag, maar ook winnares van het beloften-WK. Van Anrooij was tweede en Shackley derde.

