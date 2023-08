WK 2023: Amerika moet het zonder Simmons, Sheffield en Jorgenson doen

Grote opdoffer voor de Amerikanen: Quinn Simmons, Magnus Sheffield en Matteo Jorgenson hebben gepast voor het WK wielrennen. De drie renners, die te kennen stonden als outsiders, moesten afzeggen door een blessure.

Simmons en Jorgenson liepen hun blessure op in de Tour de France en zijn daar nog niet van hersteld. Sheffield kwam ten val in de Ronde van Zwitserland, samen met de betreurde Gino Mäder, en liep daarbij een hersenschudding op. De renner van INEOS Grenadiers is ook nog niet fit genoeg om zondag te starten in de wegrit.

Alle hoop bij de Amerikanen is nu gevestigd op Neilson Powless. In de tijdrit rekenen ze dan weer op Brandon McNulty, die overigens niet in actie komt in de wegrit. Larry Warbasse (AG2R Citroën) en Will Barta (Movistar) zijn opgeroepen als vervangers van Simmons, Sheffield en Jorgenson.

