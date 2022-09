WK 2022: Mathieu van der Poel reist pas zaterdagavond af naar Australië

Mathieu van der Poel, een van de favorieten voor de wegrit van de WK in Wollongong, reist zaterdagavond pas af naar Australië. Diezelfde dag rijdt hij namelijk eerst nog de Primus Classic in België.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Zaterdag rijd ik nog de Primus Classic, en zaterdagavond vertrek ik dan”, vertelde Van der Poel op een persconferentie van Alpecin-Deceuninck waarbij WielerFlits aanwezig was. Het persmoment ging over het komende crossseizoen, maar MVDP beantwoordde ook vragen over het komende WK op de weg. “Het wordt een lange trip, vanaf Brussel naar Dubai, en van Dubai naar Sydney. Dat is wel wat meer dan twintig uur, wel vijfentwintig denk ik. Het is een lange, vermoeiende trip, maar dat hoort erbij.”

Voordat Van der Poel zondag 25 september de wegrit in Wollongong rijdt, betwist hij samen met Daan Hoole, Bauke Mollema, Riejanne Markus, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten eerst ook nog de Mixed-Relay. “Dat heb ik toegezegd omdat het me voor mij ook niet slecht leek, om op woensdag toch nog eens een inspanning te doen. En om een bijdrage te leveren aan de ploeg die nog iemand zochten bij de mannen om iets toe te voegen. Het is ook leuk om favoriet te zijn.”

“Het is eigenlijk Annemiek (van Vleuten, red.) die dat me heeft aangepraat”, lacht Van der Poel. “Maar ik had zelf ook al aangegeven bij Koos (Moerenhout, red.) dat ik dat eventueel wel zag zitten. Die was daar ook wel blij mee, want het scheelt weer een renner.”

Het volledige interview met Mathieu van der Poel volgt later.