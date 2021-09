WK 2021: Zwitserland stelt Hirschi, Küng en Bissegger op

De Zwitserse selectie voor het WK wielrennen in Vlaanderen is geopenbaard. Stefan Küng en Marc Hirschi voeren de wegploeg aan bij de mannen, terwijl de kersverse Europees kampioen tijdrijden ook voor goud gaat op de tijdrit. Stefan Bissegger is de tweede tijdrijder namens Zwitserland.

De wegploeg van de Zwitsers is zes man groot. Naast Küng, Hirschi en Bissegger mogen ook Silvan Dillier, Fabian Lienhard en de ervaren Michael Schär zich melden voor de wegwedstrijd tussen Antwerpen en Leuven. Bij de vrouwen is er ook een zeskoppige selectie, die aangevoerd wordt door hardrijdsters Marlen Reusser en Elise Chabbey. Opvallende naam is die van Sina Frei. De mountainbikester won zilver op de Olympische Spelen en is regerend wereldkampioene Shortrace.

Ook de Mixed Relay ploegentijdrit neemt het Alpenland serieus. Küng en Bissegger zijn van de partij bij de mannen, samen met belofte Mauro Schmid. De vrouwenploeg bestaat uit Reusser, Chabbey en Nicole Koller.

Selectie Zwitserland voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Stefan Bissegger

Silvan Dillier

Marc Hirschi

Stefan Küng

Fabian Lienhard

Michael Schär

Tijdrit elite-mannen

Stefan Bissegger

Stefan Küng

Wegkoers elite-vrouwen

Caroline Baur

Elise Chabbey

Sina Frei

Nicole Koller

Marlen Reusser

Noemi Rüegg

Tijdrit elite-vrouwen

Marlen Reusser

Mixed Relay ploegentijdrit

Stefan Bissegger

Stefan Küng

Mauro Schmid

Marlen Reusser

Elise Chabbey

Nicole Koller