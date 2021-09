WK 2021: Politt kopman Duitsland, Degenkolb en Schachmann nog niet zeker

Nils Politt is aangewezen als kopman voor de Duitse selectie op het aankomende WK wielrennen in Vlaanderen. In de selectie zitten ook sprinters Pascal Ackermann, John Degenkolb en Duits kampioen Maximilian Schachmann, al moeten ook nog wat keuzes gemaakt worden.

De Duitse bondscoach heeft namelijk zeven renners aangewezen in de voorlopige selectie, maar de oosterburen mogen maar zes renners opstellen. Politt, Ackermann, Nikias Arndt en Georg Zimmermann zijn al zeker van hun plek. John Degenkolb, Jonas Koch en Maximilian Schachmann moeten nog vrezen. Na komend weekend hakt bondscoach Jens Zemke de knoop door.

“Onze hoop ligt op Nils Politt”, vertelt Zemke over zijn selectie. “We hopen dat hij een goede dag heeft en dat wij hem in een goede positie kunnen brengen in de finale. Hij is de kopman en dat heeft hij ook verdiend. Het parcours moet hem liggen.”

Selectie Duitsland voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Pascal Ackermann

Nikias Arndt

John Degenkolb*

Jonas Koch*

Nils Politt

Max Schachmann*

Georg Zimmermann

* Een van deze renners valt na dit weekend af

Tijdrit elite-mannen

Tony Martin

Max Walscheid

Wegkoers elite-vrouwen

Lisa Brennauer

Kathrin Hammes

Romy Kasper

Lisa Klein

Franziska Koch

Mieke Kröger

Liane Lippert

Tijdrit elite-vrouwen

Lisa Brennauer

Lisa Klein

Mixed Relay ploegentijdrit

Nikias Arndt

Tony Martin

Max Walscheid

Lisa Brennauer

Lisa Klein

Mieke Kröger