WK 2021: Ellen van Dijk opnieuw wereldkampioen tijdrijden, Van Vleuten derde

Ellen van Dijk is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. De Nederlandse was op het WK van Knokke-Heist naar Brugge met afstand de snelste. Acht jaar na haar eerste wereldtitel tijdrijden (2013) is ze opnieuw de beste van de wereld. Topfavoriete Marlen Reusser was vijftien seconden trager. Annemiek van Vleuten finishte als derde en pakt daarmee de bronzen plak.

Het parcours van de tijdrit van de vrouwen was identiek aan die van de beloften mannen, waar vanochtend Johan Price-Pejtersen de wereldtitel pakte. Vanuit Knokke-Heist werd gestart om via Westkapelle en Oostkerke in de richting van Dudzele te rijden. De finish lag na 30,3 kilometer in het centrum van Brugge. De extra lus naar Brugge, die mannen gisteren reden, werd overgeslagen.

De eerste tijd aan de finish werd genoteerd door Riejanne Markus. De 27-jarige Nederlandse wist onderweg de als eerste gestarte Fernanda Yapura uit Argentinië in te halen. Op de finish in Brugge werd de klok voor haar stilgezet na 38.04 minuten. De daaropvolgende zestien rensters, waaronder Karol-Ann Canuel, Leah Thomas en Sara Van De Vel, kwamen niet in de buurt van de tijd van Markus.

Van Dijk verpulverd tussentijden

Het was vervolgens wachten tot Van Dijk van start ging. De 34-jarige Nederlandse, een van de favoriete voor de wereldtitel, verpulverde onderweg de tussentijden. Onderweg wist ze ook de anderhalve minuut eerder gestarte Lisa Klein te passeren. Aan de finish was ze met een tijd van 36.05 net geen twee minuten sneller dan Markus. De Duitse Klein, 1.52 minuut trager dan Van Dijk, nestelde zich met 37:57 op een voorlopig tweede plek.

Bij het eerste tussenpunt werd meteen duidelijk hoe hard er gereden werd. Specialisten als Lisa Brennauer, Juliette Labous en Amber Neben kwam daar al niet in de buurt van de toptijd van Van Dijk. Het was wachten op de laatste twee starters: Reusser en Van Vleuten. Alleen de jarige Zwitserse wist bij de eerste tijdsopname een nieuwe toptijd te noteren. Het verschil? Slechts drie seconden. Van Vleuten deed zestien seconden langer over het eerste deel.

Reusser snelste onderweg

Bij het tweede tussenpunt knabbelde Reusser nog wat extra tijd af van de achterstand op Van Dijk. Het verschil slonk naar slechts twee seconden. Met nog ruim twaalf minuten te gaan, ontstond het aangekondigde duel Reusser vs Van Dijk.

Maar bij het ingaan van de laatste kilometer van Reusser was de spanning verdwenen. In het laatste deel vertoonde de Zwitserse wat verval. Haar beperkte voorsprong was veranderd in een achterstand. Op de finish was het verschil tien seconden. Goud voor Van Dijk, zilver voor Reusser. Van Vleuten, die op 24 seconden finishte, legde beslag op het brons.