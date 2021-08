WK 2021: Colombia rekent op snelle mannen en pure klimmers

Colombia heeft al vroeg zijn huiswerk klaar voor de aankomende wereldkampioenschappen wielrennen in België. Keuzeheer Carlos Mario Jaramillo rekent in de wegrit op vier rappe mannen en meerdere klimmers.

Met Fernando Gaviria, Álvaro José Hodeg, Juan Sebastián Molano en Nelson Soto heeft de bondscoach de beschikking over vier sprinters. De vraag is alleen of het parcours in en rond Leuven niet te zwaar is voor mannen als Gaviria, Molano, Hodeg en Soto. Gaviria heeft van de rappe mannen binnen de selectie de meeste ervaring in het klassiekerwerk in België.

De 27-jarige renner van UAE Emirates reed in het verleden al klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem en kan op een goede dag wellicht overleven en zo gokken op een eventuele sprint om de wereldtitel. Gaviria is momenteel actief in de Benelux Tour, waar hij zijn vorm hoopt aan te scherpen richting het WK. Gisteren werd hij nog vierde in de openingsrit naar Dokkum.

Urán en Chaves

Ook Hodeg, die de laatste weken goed op dreef is in het tenue van Deceuninck-Quick-Step, is van de partij in de Benelux Tour en werd maandag derde in Dokkum. Molano moest een week geleden vanwege een valpartij nog vroegtijdig opgeven in de Vuelta a España, maar is wel gewoon opgenomen in de Colombiaanse WK-selectie.

Verder rekent bondscoach Jaramillo met Rigoberto Urán, Esteban Chaves en Sergio Higuita nog op drie klimmers, die in Leuven normaal gesproken geen WK-parcours op maat zullen vinden. José Tito Hernández is de achtste en laatste renner die deel uitmaakt van de selectie. De 27-jarige renner van het bescheiden Team Medellin-EPM won dit seizoen de Ronde van Colombia.

Colombiaanse selectie voor WK wielrennen 2021

Esteban Chaves

Fernando Gaviria

José Tito Hernández

Sergio Higuita

Álvaro José Hodeg

Juan Sebastián Molano

Nelson Soto

Rigoberto Urán