WK 2021: Canada ziet Woods bedanken, maar neemt outsiders bij de vrouwen mee

Michael Woods heeft bedankt voor het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen. De nummer vijf van de olympische wegwedstrijd liet afgelopen week nog een goede vorm optekenen in de Tour of Britain (vijfde in de eindrangschikking), maar een deelname aan het WK ziet hij niet zitten. De Canadese bondscoach bij de vrouwen neemt dan weer drie outsiders mee voor de wereldtitel.

Naast Woods heeft ook zijn Israel Start-Up Nation-ploeggenoot James Piccoli afgezegd en ook de ervaren Rob Britton (Rally) ziet een WK over kasseien niet zitten. Guillaume Boivin – die vorige week zijn derde nationale titel op de weg veroverde – is daarom de bekendste naam bij de Canadese mannen, die met zes mogen starten. Bij de vrouwen starten op hun beurt seizoensrevelatie Alison Jackson (Liv Racing), Karol-Ann Canuel (SD Worx) en Leah Kirchmann (Team DSM). Ze zijn outsiders op het WK, maar de Olympische Spelen hebben uitgewezen dat je dan niet kansloos bent.

Selectie Canada voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nations)

Pier-André Côté (Rally Cycling)

Antoine Duchesne (Groupama-FDJ)

Hugo Houle (Astana-Premier Tech)

Ben Perry (Astana-Premier Tech)

Nickolas Zukowsky (Rally Cycling)

Tijdrit elite-mannen

Hugo Houle (Astana-Premier Tech)

Nickolas Zukowsky (Rally Cycling)

Wegkoers elite-vrouwen

Karol-Ann Canuel (SD Worx)

Alison Jackson (Liv Racing)

Leah Kirchmann (Team DSM)

Tijdrit elite-vrouwen

Karol-Ann Canuel (SD Worx)

Leah Kirchmann (Team DSM)