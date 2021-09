WK 2021: Alexander Kristoff kopman in Noorse selectie

Alexander Kristoff is de kopman van het Noorse zestal op het aankomende WK wielrennen in Vlaanderen. De sterke sprinter, die in 2017 al eens zilver won op het wereldkampioenschap, krijgt onder meer Vuelta-revelatie Odd Christian Eiking met zich mee.

Kristoff krijgt in de wegwedstrijd twee ploeggenoten van UAE Emirates met zich mee. Het gaat om Sven Erik Bystrøm en Vegard Stake Laengen. Eiking is een van de andere Noren in de selectie. Uno-X-renners Markus Hoelgaard en Rasmus Tiller maken de selectie compleet. Zij hebben dit jaar laten zien goed uit de voeten te kunnen in de Vlaamse koersen.

Voor de individuele tijdrit is Andreas Leknessund aangewezen. Hij is de enige Noor op het WK tijdrijden. Leknessund is voor de wegwedstrijd de eerste reserve.

Selectie Noorwegen voor het WK wielrennen 2021

Wegkoers elite-mannen

Sven Erik Bystrøm

Odd Christian Eiking

Markus Hoelgaard

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Rasmus Tiller

Tijdrit elite-mannen

Andreas Leknessund

Wegkoers elite-vrouwen

Susanne Andersen

Katrine Aalerud

Stine Borgli

Emilie Moberg

Anne Dorthe Ysland

Ingvild Gåskjenn

Tijdrit elite-vrouwen

Katrine Aalerud