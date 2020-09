WK 2020: Sepp Kuss met Team USA naar Imola vrijdag 4 september 2020 om 20:27

De Amerikaanse selecties voor het verplaatst WK wielrennen in Imola (Italië, van 24-27 september) zijn al bekendgemaakt. De wegploeg bij de mannen is vier man groot en bestaat uit Sepp Kuss, Lawson Craddock, Brandon McNulty en Neilson Powless.

Het is pas twee dagen bekend dat de mondiale titelstrijd naar het Formule 1-circuit van Imola gaat voor een lastige WK-wegrit, maar Team USA is er snel bij. Voor Lawson Craddock wordt het een druk weekend, want hij rijdt ook de tijdrit op vrijdag 25 september. Ook Brandon McNulty is opgeroepen voor de chrono.

Bij de vrouwen zijn de ogen bij de Verenigde Staten gericht op Chloe Dygert, die vorig jaar enigszins verrassend wereldkampioene tijdrijden werd. In Imola doet Dygert de dubbel op donderdag 24 september en zaterdag 26 september. Amber Neben (inmiddels 45 jaar oud) en Leah Thomas rijden ook de tijdrit. Voor de wegrit zijn naast Dygert, Neben en Thomas ook Coryn Rivera, Lauren Stephens, Taylor Wiles en Ruth Winder geselecteerd.