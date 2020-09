WK 2020: Schachmann en Degenkolb voeren Duitse selectie aan, Kämna en Buchmann ontbreken woensdag 16 september 2020 om 16:58

De Duitse wielerbond heeft zijn selectie voor het WK Wielrennen bekendgemaakt. Bij de mannen starten Maximilian Schachmann en John Degenkolb als kopman. Lennard Kämna en Emanuel Buchmann ontbreken.

Degenkolb verliet enkele weken geleden vroegtijdig de Tour, toen hij op de openingsdag de tijdslimiet haalde. Momenteel is hij actief in de Ronde van Luxemburg. Schachmann rijdt momenteel nog wel de Tour. De renner van BORA – hansgrohe staat 99e in het eindklassement. Zijn ploeggenoten Lennard Kämna (ritwinnaar in Villard-de-Lans) en Emanuel Buchmann zijn de opvallende afwezigen.

Wegrit heren (27 september)

Nikias Arndt (Sunweb)

John Degenkolb (Lotto Soudal)

Nico Denz (Sunweb)

Simon Geschke (CCC)

Jonas Koch (CCC)

Paul Martens (Jumbo-Visma )

Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe)

Georg Zimmermann (CCC)

Reserves: Alexander Krieger (Alpecin-Fenix), Florian Stork (Sunweb), Marcel Meisen (Alpecin-Fenix)

Tijdrit heren (24 september)

Jasha Sütterlin (Sunweb)

Nikias Arndt (Sunweb)

Bij de dames rekent de Duitse ploeg op Duits kampioene Lisa Brennauer. De 32-jarige Brennauer rijdt zowel de weg- als de tijdrit. In dat laatste onderdeel werd zij in 2014 wereldkampioene.

Wegrit dames (26 september)

Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

Kathrin Hammes (Ceratizit-WNT)

Romy Kasper (Parkhotel Valkenburg)

Lisa Klein (Canyon-SRAM)

Franziska Koch (Sunweb)

Liane Lippert (Sunweb)

Trixi Worrack (Trek-Segafredo)

Reserves: Nadine Michaela Gill (Bizkaia Durango), Hannah Ludwig (Canyon-Sram), Mieke Kröger (Hitec Products-Birk Sports)

Tijdrit dames (24 september)

Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

Lisa Klein (Canyon-Sram)