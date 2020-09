WK 2020: Nick van der Lijke vervangt vermoeide Robert Gesink

Bondscoach Koos Moerenhout heeft de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen, dat deze week in Imola wordt gehouden, op een plaats gewijzigd. Robert Gesink is vermoeid uit de Tour de France gekomen en wordt vervangen door Nick van der Lijke.

Voor Van der Lijke (28), die uitkomt voor Riwal Securitas, wordt dit zijn eerste deelname aan het WK voor elite-renners. Eerder dit jaar maakte hij ook al deel uit van de Nederlandse selectie voor het EK wielrennen in Plouay, waar hij 34e eindigde. Daarnaast was hij dit seizoen onder andere twaalfde in de Ronde van Wallonië en achtste in de Druivenkoers-Overijse. Afgelopen week reed hij de Ronde van Luxemburg, die hij na een val vroegtijdig beëindigde.

Selectie Nederland voor het WK wielrennen 2020 (27 september)

Dylan van Baarle

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Nick van der Lijke

Sam Oomen

Antwan Tolhoek

Martijn Tusveld

Pieter Weening

Proud to announce that i got called up to ride the worlds next Sunday. Already looking forward to wear that orange jersey again🙌🏻

— nick van der lijke (@nickvanderlijke) September 21, 2020