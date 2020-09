WK 2020: Nederlandse vrouwen mikken op goud in wegrit, geen tijdrit voor Van Dijk maandag 14 september 2020 om 19:51

De Nederlandse vrouwen gaan opnieuw met een ijzersterke selectie naar een internationaal kampioenschap. Dit keer rijdt de oranje formatie met onder meer Anna van der Breggen, titelverdediger Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Voor de tijdrit is Ellen van Dijk het slachtoffer van de regel dat Nederland maar twee rensters mag afvaardigen.

Naast Van der Breggen, Van Vleuten en Vos heeft bondscoach Loes Gunnewijk ook Chantal van den Broek-Blaak (wereldkampioene van 2017), Ellen van Dijk, Floortje Mackaij, Amy Pieters en Demi Vollering geselecteerd voor de wegwedstrijd.

“We hebben een brede en sterke selectie, waarmee we absoluut weer voor de hoofdprijs gaan. We willen het Wilhelmus ook nu laten klinken. En dat kunnen we bereiken door als team te rijden. In de tijdrit hebben we meerdere rensters die voor goud kunnen gaan”, aldus Gunnewijk.

Voor de tijdrit mocht de KNWU de laatste jaren telkens drie rensters sturen, omdat Nederland elke keer de regerend Europese kampioene (een een automatische plaatsing voor het WK) in de ploeg had. Die regel heeft de UCI dit jaar geschrapt omdat niet alle continentale kampioenschappen verreden zijn. Daardoor moest de bondscoach een tijdritspecialiste teleurstellen: dat is Van Dijk geworden.

Selectie Nederland voor het WK wielrennen 2020 (27 september)

Anna van der Breggen

Chantal van den Broek-Blaak

Ellen van Dijk

Floortje Mackaij

Amy Pieters

Demi Vollering

Annemiek van Vleuten

Marianne Vos

Selectie Nederland voor het WK tijdrijden 2020 (25 september)

Anna van der Breggen

Annemiek van Vleuten