WK 2020: Groot-Brittannië rekent op Pidcock, Zwitsers op Hirschi woensdag 16 september 2020 om 12:32

De WK-selectie rollen verder binnen. We kennen ondertussen ook die van Groot-Brittannië én Zwitserland. Bij de Britten is belofte Tom Pidcock de meest opvallende naam. De Zwitsers rekenen logischerwijze op Tourrevelatie Marc Hirschi en Stefan Küng. Deze laatste is overigens niet meer van start gegaan in de Tourrit naar de Col de la Loze.

Geen Chris Froome, geen Geraint Thomas (alhoewel die wel van start gaat in de tijdrit), geen Yates-broers. De Britse vedetten hebben geen zin in het WK in Imola. Of het past niet in hun plannen. Wel erbij, de jonge Tom Pidcock. Het was overigs de belofte die de selectie mocht verkondigen via de social media van British Cycling (zie onderaan dit bericht).

Britse selectie voor de wegrit

Tom Pidcock

James Knox

James Shaw

Hugh Carthy

Matt Holmes

Britse selectie voor de tijdrit

Geraint Thomas

Alex Dowsett

Zwitserse selectie voor de wegrit

Michael Albasini

Silvan Dillier

Enrico Gasparotto

Marc Hirschi

Simon Pellaud

Michael Schär

Zwitserse selectie voor de tijdrit

Stefan Küng

Zwitserse dames-selectie

Elise Chabbey

Melanie Maurer

Marlen Reusser (weg- én tijdrit)

Noemi Rüegg

Here's @tompid to announce his first ever elite road world championships start and the Great Britain Cycling Team elite men's riders that are heading to the 2020 @UCI_cycling Road World Championships 🌈 in Imola! 👇#Imola2020 #GBCT 🇬🇧 pic.twitter.com/Q79yTpM7W4 — British Cycling (@BritishCycling) September 16, 2020