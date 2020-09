WK 2020: Belgische selectie met Van Aert en Van Avermaet als kopmannen maandag 14 september 2020 om 11:16

Wout van Aert en Greg Van Avermaet zijn de kopmannen in de selectie van België voor het WK wielrennen, dat over een kleine twee weken in Imola wordt gehouden. Ties Benoot, Pieter Serry, Loïc Vliegen en Tim Wellens zorgen voor extra klimkracht in de ploeg, Oliver Naesen en Jasper Stuyven zijn de andere namen in het team.

Nadat bekend werd dat Imola de WK-organisatie van Aigle en Martigny overnam, toonden zowel Van Avermaet als Van Aert al hun interesse. Van Avermaet noemde de bijna 5000 hoogtemeters die moeten worden overbrugd ‘vrij lastig’. “Maar het goede nieuws is dat het blijkbaar gaat over twee beklimmingen van drie kilometer. En dat zijn inspanningen die ons moeten liggen.” Al lijkt dat na een parcoursverkenning van de bondscoach toch niet zo voor de hand liggend.

Voor Van Aert stond het oorspronkelijke WK in Zwitserland nooit op de planning, maar in Imola vindt hij een parcours dat hem beter ligt. “Dus zowel de tijdrit als de wegrit spelen wel in mijn gedachten”, zei hij eerder deze maand. “Als ik er ga rijden, dan sla ik het BK automatisch over. Dat is sowieso moeilijk voor alle Tourrenners. Alles meepakken gaat niet.”

Van Aert staat nu inderdaad ingepland voor zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. Bondscoach Rik Verbrugghe heeft Victor Campenaerts aangewezen als tweede tijdrijder.

Selectie België voor WK wielrennen in Imola 2020

Wout van Aert

Tiesj Benoot

Oliver Naesen

Pieter Serry

Jasper Stuyven

Greg Van Avermaet

Loïc Vliegen

Tim Wellens

Ben Hermans (reserve)

Xandro Meurisse (reserve)

Dylan Teuns (reserve)

Louis Vervaeke (reserve)

Individuele tijdrit

Wout van Aert

Victor Campenaerts

Yves Lampaert (reserve)

Vrouwenselectie België voor WK wielrennen in Imola 2020

Valerie Demey

Mieke Docx

Lone Meertens

Jesse Vandenbulcke

Julie Van de Velde

Fien Van Eynde

Anne-Sophie Duyck (reserve)

Kelly Van den Steen (reserve)

Individuele tijdrit

Ann-Sophie Duyck

Sara Van de Vel