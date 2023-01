Witse Meeussen soleert naar zege op het BK veldrijden voor beloften

Witse Meeussen heeft het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed al vroeg in de wedstrijd alleen weg en hield de hele cross stand. Lennert Belmans werd tweede, Victor Van de Putte derde.

Ward Huybs schoot als beste uit de startblokken bij de beloften-mannen, waar Emiel Verstrynge, Thibau Nys en Joran Wyseure niet aan de start stonden. Zij zouden later op de dag bij de profs starten. Wel aanwezig: Witse Meeussen, die al snel de kop overnam van Huybs. Hij sloeg meteen een gaatje met de rest van het veld. Lennert Belmans en Victor Van de Putte bleven in deze fase evenwel nog wel in de buurt. Zij beperkten de achterstand na één rondje tot minder dan tien seconden.

Na twee van de vijf rondes had Meeussen zijn voorsprong verder uitgebreid. Zegezeker was hij nog niet, maar het zag er wel goed uit voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Na drie rondes was het duidelijk dat het enige gevaar nog kwam van Belmans, die doorkwam op een kleine twintig seconden. In het laatste deel van de cross bleef het verschil ongeveer stabiel, maar echt dicht kwam de renner van Crelan-Fristads nooit. Meeussen hield zodoende stand en pakte het goud. Belmans pakte het zilver, Van de Putte het brons.

BK veldrijden in Lokeren

Uitslag beloften-mannen

1. Witse Meeussen

2. Lennert Belmans

3. Victor Van de Putte