vrijdag 3 november 2023 om 17:03

Witse Meeussen bezorgt België het brons in Mixed Relay: “Italiaan maakte een foutje”

Witse Meeussen heeft België de bronzen medaille bezorgd in de Mixed Relay op het EK veldrijden in Pontchâteau. De jonge Belg reed een sterke slotronde en ging zo nog op en over Italië. “Iedereen heeft z’n uiterste best gedaan”, aldus Meeussen bij Het Nieuwsblad.

Lange tijd zag het er niet zo goed uit voor de België in Pontchâteau, maar met Sanne Cant en Meeussen als slotrenners werd een medaille toch nog mogelijk. Cant ging in de voorlaatste ronde over Tsjechië, Meeussen ging in de slotronde nog over de Italianen. De renner uit de provincie Antwerpen moest daarvoor wel de tweede snelste ronde neerzette, alleen Cameron Mason – die met Groot-Brittanië het zilver pakte – deed beter.

“Ik had wel het gevoel dat ik nog naar de derde plek kon rijden”, vertelt Meeussen na afloop. “Al had ik het geluk dat de Italiaanse slotrijder een foutje maakte. Het bleef natuurlijk wel lastig om het gat dicht te rijden. Ik wist dat ik in het laatste stuk, bij onder meer de balken, nog seconden kon goedmaken en het is gelukt. Iedereen heeft z’n uiterste best gedaan en dat is waar het om draait op het einde.”