Wisselende weersomstandigheden in komende Tour Down Under

De Tour Down Under is dit jaar weer terug op de koersagenda, en met onder meer Simon Yates, Geraint Thomas, Caleb Ewan, Michael Matthews en Marc Hirschi staan er de nodige toppers aan de start. Deze renners kunnen zich alvast opmaken voor wisselende weersomstandigheden.

Weeronline heeft speciaal voor WielerFlits nog wat specifieker gekeken naar de weersverwachting voor de komende dagen. Op zaterdag, als het criterium (Schwalbe Classic) voorafgaand aan de Tour Down Under op het programma staat, wordt het maar liefst 40 graden.

Tijdens de eerste dagen van de Tour Down Under blijft het erg warm en zien we temperaturen van ruim boven de dertig graden. Op dinsdag kan het kwik zelfs oplopen naar een graad of 36. De renners moeten dinsdag en woensdag echter ook rekening houden met een enkele bui of regengebieden die over de regio trekken.

De rest van de week blijft het droog en liggen de temperaturen weer een stuk lager (tussen de 23 en 27 graden Celsius) en dus aangenamer voor de coureurs.

Lees meer: Deelnemers Tour Down Under 2023