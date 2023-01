Deelnemers Tour Down Under 2023

Overzicht

De Tour Down Under is dit jaar weer terug op de koersagenda, want zowel in 2021 als 2022 ging de Australische etappekoers niet door vanwege het coronavirus. In 2020, de laatste keer dat de Tour Down Under werd verreden, verzekerde Richie Porte zich van de eindzege. Dit zijn de deelnemers van de Tour Down Under 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ISRAEL-PREMIER TECH

BORA-HANSGROHE

JUMBO-VISMA

EF EDUCATION-EASYPOST

UAE TEAM EMIRATES

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

COFIDIS

GROUPAMA-FDJ

SOUDAL-QUICK-STEP

TEAM ARKEA-SAMSIC

TEAM DSM

ALPECIN-DECEUNINCK

TREK-SEGAFREDO

TEAM JAYCO-ALULA

BAHRAIN VICTORIOUS

MOVISTAR TEAM

NATIONAL TEAM AUSTRALIA

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.