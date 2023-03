Winst voor teamsprinters bij Nations Cup Egypte, zilver Havik op afvalkoers

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de Nations Cup baanwielrennen in Caïro, Egypte, overtuigend een gouden medaille gewonnen. Op het onderdeel afvalkoers bij de mannen veroverde Yoeri Havik een zilveren medaille.

Nederland was in de kwalificaties veruit de snelste. Het verschil met de nummer twee was op dat moment al een halve seconde. In de eerste ronde werd Polen verslagen, waarna in de finale Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland afrekenden met Frankrijk. TeamNL won met ruim 1,2 seconden voorsprong.

Op het slotonderdeel van de avond in Caïro, de afvalkoers, pakte Yoeri Havik zilver namens het commerciële team van BEAT Cycling. Hij moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Brit William Tidball. Yanne Dorenbos deed ook nog mee om de medailles namens de KNWU-selectie. Hij strandde op de vierde plaats.

Marit Raaijmakers eindigde op de afvalkoers bij de vrouwen als vijfde. Daarnaast werden nog medailles verdeeld op de ploegenachtervolging. Bij de mannen was Denemarken beter dan Frankrijk, terwijl bij de vrouwen Frankrijk sneller was dan Nieuw-Zeeland in de strijd om het goud.

