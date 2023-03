KNWU met sterke baanploeg in Nations Cup Caïro

Vandaag begint in Caïro, de hoofdstad van Egypte, de tweede manche van de Nations Cup. De KNWU rekent opnieuw op een volwaardige baanploeg. Blikvangers zijn de sprinters Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.

Lavreysen en Hoogland zullen ook in Caïro weer in actie komen in de teamsprint, net als Roy van den Berg en Tijmen van Loon. Laatstgenoemde zal waarschijnlijk in de voorronde worden ingezet om Hoogland een extra ronde rust te geven. Lavryesen zal verder nog de individuele sprint en de Keirin betwisten.

Bij de vrouwen komen drie sprintsters in actie in Caïro: Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet vormen de ploeg voor de teamsprint. Voor het individuele sprinttoernooi en de Keirin zijn Van de Wouw en Van der Peet aangewezen.

Voor de duuronderdelen zijn vijf Nederlanders geselecteerd. Bij de vrouwen hebben we het over Marit Raaijmakers (afvalkoers en koppelkoers) en Maike van der Duin (omnium en koppelkoers). Bij de mannen komen Yanne Dorenbos (afvalkoers en omnium) en Vincent Hoppezak en Jan-Willem van Schip (koppelkoers) in actie.

In het shirt van BEAT kunnen Yoeri Havik (afvalkoers en omnium) en Tijmen van Loon (sprint) ook punten vergaren voor Nederland, zo meldt de KNWU op de website.

Parijs 2024

De Nations Cup in Caïro is de tweede Nations Cup van dit baanseizoen. Bij deze internationale wedstrijden zijn punten te verdienen voor het olympische kwalificatietraject voor de Spelen van Parijs in 2024. Op het afgelopen EK baanwielrennen is die kwalificatiecyclus begonnen.

Sprintonderdelen

Mannen

Teamsprint: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon

Sprint: Harrie Lavreysen

Keirin: Harrie Lavreysen Vrouwen

Teamsprint: Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw

Sprint: Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw

Keirin: Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw Duuronderdelen

Mannen

Afvalkoers: Yanne Dorenbos

Omnium: Yanne Dorenbos

Koppelkoers: Vincent Hoppezak en Jan-Willem van Schip Vrouwen

Afvalkoers: Marit Raaijmakers

Omnium: Maike van der Duin

Koppelkoers: Marit Raaijmakers en Maike van der Duin