Winner Anacona nog een jaar bij Arkéa-Samsic, selectie nu compleet

Winner Anacona zal ook volgend jaar het tenue van Arkéa-Samsic dragen. De 33-jarige Colombiaan, in het verleden actief voor Lampre-Merida en Movistar, is als vertrouwenspersoon en knecht van kopman Nairo Quintana een belangrijke pion binnen de Franse formatie.

Anacona koerst sinds 2020 voor Arkéa-Samsic. De klimmer besloot samen met zijn goede vriend Quintana naar Frankrijk te trekken, na jaren trouwe dienst bij Movistar. In zijn eerste jaar in Franse loondienst kwam Anacona, ondanks de coronapandemie, nog tot 49 koersdagen en maakte hij deel uit van de Tourselectie. Dit jaar moest hij het doen met 42 koersdagen en viel hij buiten de Tourselectie. Wel won hij in 2021 de Trofeo Andratx.

Anacona, vernoemd naar de Nederlandse wielrenner Peter Winnen, is blij dat hij nog een jaar kan blijven. “Ik ben Emmanuel Hubert (de teammanager, red.) en de ploegleiders heel erg dankbaar voor deze nieuwe kans. Ik hoop te voldoen aan de verwachtingen en de kopmannen bij te staan, op weg naar goede resultaten. En als ik zelf mijn kans krijg, hoop ik die te pakken. Ik kan niet wachten op het nieuwe seizoen!”

Hubert heeft veel vertrouwen in Anacona. “Hij is een gewaardeerde helper, maar heeft ook het vermogen om zelf wedstrijden te winnen. Dat bleek dit jaar wel weer in de Trofeo Andratx. Winner kwam, zeker na zijn zware val tijdens een mountainbiketochtje in de winter van 2020, zeker in aanmerking voor een nieuw contract. Hij is onze dertigste en laatste renner voor het nieuwe wielerseizoen in 2022.”

Wijzigingen

De selectie van Arkéa-Samsic zal, ook in 2022, weer worden aangevoerd door Nairo Quintana, Warren Barguil en Nacer Bouhanni. Nieuwkomers zijn Hugo Hofstetter, Nicolas Edet, Simon Guglielmi, Michel Ries, Kevin Vauquelin en Alessandro Verre. Daartegenover staat het vertrek van Thomas Boudat, Diego Rosa en Bram Welten. Welten (Groupama-FDJ) en Rosa (EOLO-Kometa) hebben al een nieuwe werkgever voor 2022, de situatie van Boudat ziet er een stuk minder rooskleurig uit.

Arkéa-Samsic begint volgend jaar met exact dertig renners aan het nieuwe seizoen.