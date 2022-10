‘Winner Anacona en Dayer Quintana vertrekken bij Arkéa-Samsic’

Winner Anacona en Dayer Quintana zullen in 2023 niet meer uitkomen voor Arkéa-Samsic, meldt de Franse krant Le Télégramme. De twee Colombianen koersen sinds 2020 voor de Franse formatie van teammanager Emmanuel Hubert.

Anacona (34) en Quintana (30) reden bij Arkéa-Samsic vooral in dienst van klassementskopman Nairo Quintana, maar die laatste maakte eerder al duidelijk zijn huidige ploeg te verlaten. Vlak voor zijn positieve test op tramadol werd nog bekend dat de Colombiaan een akkoord had bereikt met zijn Franse werkgever voor een contractverlenging van drie jaar. Deze overeenkomst was blijkbaar niet op papier gezet, waardoor de twee in overleg uit elkaar gingen.

Het nog onduidelijk of Anacona en Quintana volgend jaar nog te zien zullen zijn in het peloton, al is het mogelijk dat beide Colombianen meegaan in het spoor van Nairo Quintana. Laatstgenoemde heeft nog altijd geen nieuwe werkgever voor 2023. Astana-ploegbaas Alexander Vinokourov liet onlangs nog weten dat hij geen interesse heeft in de diensten van de 32-jarige Colombiaanse klimmer.

Arkéa-Samsic neemt overigens ook afscheid van zijn vierde Colombiaanse werknemer. Miguel Eduardo Flórez gaf eerder al aan dat hij in 2023 niet meer te zien zal zijn in het tenue van de Franse ploeg. Ook over de toekomst van de 26-jarige Flórez valt nog niks te zeggen.