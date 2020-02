Winnende Bauhaus: “Cavendish gaf me de ruimte” donderdag 6 februari 2020 om 15:33

Phil Bauhaus wist vandaag een dubbelslag te slaan in de Saudi Tour. De sprinter van Bahrain McLaren leek in Al Bujairi de sprint aan te trekken voor Mark Cavendish, maar het was de Brit die met een handige manoeuvre de ruimte gaf aan zijn Duitse collega. “Mark gaf me de ruimte en ik wist het vervolgens af te ronden, geweldig!”, aldus Bauhaus.

Ondanks enkele aanvallen van de onttroonde leider Rui Costa, gingen we sprinten in de straten van Al Bujairi. Bahrain McLaren reed in de finale op kop en de ploeg wist de sprint van Bauhaus perfect in te leiden, met dank aan een opnieuw beresterke Heinrich Haussler en Cavendish, die zijn benen stilhield in de laatste honderden meters.

De op kop beukende Bauhaus had plots een gaatje en wist de overige sprinters overtuigend achter zich te houden. “Het was echt een hele zware dag. We gingen vol gas vanaf de eerste klim, maar de ploeg reed echt fantastisch. Mijn teammaats hebben de hele dag op kop gereden en kwamen in de laatste drie kilometer nog met een geweldige lead-out.”

“Ik heb nog nooit een meerdaagse ronde gewonnen”

Bauhaus spurtte niet alleen naar de ritzege, hij nam en passant ook nog de leiderstrui over van Costa. De 25-jarige Duitser denkt echter nog niet aan de eindzege. “Ik heb nog nooit een meerdaagse ronde gewonnen. Het belangrijkste was om de etappe te winnen, de leiderstrui is slechts een extraatje”, zo vertelt Bauhaus.

“Heinrich staat ook nog altijd goed in het klassement en beschikt over een uitstekende vorm. We hopen als ploeg wel op het podium te eindigen.” Het verschil tussen Bauhaus en Costa is slechts drie seconden, terwijl Nacer Bouhanni volgt op acht tellen. Morgen gaat de Saudi Tour verder met een opnieuw lastige etappe naar Al Mazuhimiya King Saugìd University.