zondag 17 september 2023 om 20:41

Winnend Jumbo-Visma steekt Nathan Van Hooydonck hart onder de riem in Vuelta

Nathan Van Hooydonck heeft een hart onder de riem gestoken gekregen van zijn ploegmaats in de Vuelta a España. Tijdens en na afloop van de slotrit naar Madrid werd de Belgische renner op meerdere manieren gesteund. Van Hooydonck herstelt momenteel van een onwelwording eerder deze week, waarna hij een auto-ongeluk kreeg.

Tijdens de laatste etappe van de Vuelta hield Dylan van Baarle een shirt in de lucht waarop ‘Voor Nathan’ stond. Dat gebeurde tijdens het traditionele fotomoment van de winnende ploeg.

Na afloop van de etappe hield ook Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard, die tweede werd in deze Vuelta, een rode trui omhoog met daarop ‘For Nathan’. Dat deed hij tijdens de huldiging van Jumbo-Visma als winnaar van het ploegenklassement.

Van Hooydonck was afgelopen dinsdag betrokken bij een auto-ongeluk. Achteraf werd duidelijk dat de Belgische klassiekerrenner onwel was geworden achter het stuur, terwijl hij met zijn zwangere vrouw op weg was naar het ziekenhuis. Van Hooydonck werd in kunstmatige coma gehouden en zijn toestand was even kritiek, maar al snel kwam er beter nieuws. Momenteel is hij altijd nog herstellende.