Winnaar Tour de France mist ruim 400.000 euro

De winnaar van deze Tour de France loopt door het coronavirus zo’n 400.000 euro aan mogelijke inkomsten mis. Normaal kan de Tour-winnaar zijn gele trui in de weken en maanden na zijn succes op de Franse wegen verzilveren. Nu vrijwel al deze evenementen niet doorgaan is dat onmogelijk.

De startprijs voor de Tour-winnaar in een criterium schommelt de laatste jaren tussen de 30.000 en 35.000 euro afhankelijk van de populariteit van de desbetreffende renner. In de tijden van Lance Armstrong en Alberto Contador lagen deze bedragen soms zelfs rond de 50.000 euro. Doordat de laatste jaren veel criteriums o.a. in Noorwegen en Oostenrijk, zijn verdwenen en veel organisatoren in Nederland, België en Frankrijk met behoorlijk lagere budgetten moeten werken, zijn de prijzen echter gedaald.

“Een Tour-winnaar zou zo’n zes à zeven criteriums kunnen rijden”, stelt John van den Akker van Cycling Service die de rennerscontracten voor vele wedstrijden regelt. “Dat wil echter niet zeggen dat de Tour-winnaars ook zoveel wedstrijden willen rijden. Egan Bernal reed er vorig jaar bijvoorbeeld slechts vier. Vaak zijn het ook de ploegen die hun renners hierin beperken.”

Saitama en Shanghai

Na het seizoen heb je dan ook nog wedstrijden en granfondo’s buiten het Europese contingent. Van bijvoorbeeld Saitama (Japan) en Shanghai (China) is bekend dat de Tour-winnaar hier een bedrag van 75.000 euro kan verdienen. In granfondo’s in bijvoorbeeld Colombia en Panama wordt dan weer zo’n 50.000 euro betaald.

Daarbij zijn er in de wintermaanden normaal altijd bijeenkomsten/presentaties waar de Tour-winnaar tegen een goede vergoeding wordt uitgenodigd. Volgens enkele insiders zou dit in totaal om zo’n 50.000 euro gaan. “Al zie je dat soort sponsorverplichtingen de laatste jaren afnemen”, benadrukt zaakwaarnemer Dries Smets van Squadra Sports. “Vaak zijn het bijeenkomsten van sponsors van het team en daar zijn bij de contractbesprekingen al afspraken over gemaakt. Fotoshoots en video-opnames zullen de komende maanden gewoon doorgaan.”

Smets is er ook van overtuigd dat een Tour-winnaar financieel bij zijn ploeg niet hoeft in te leveren ondanks de coronapandemie. “De toppers blijven goed geld verdienen. Dat zie je nu aan de markt. Als er daadwerkelijk ploegen gaan verdwijnen, dan gaan er natuurlijk renners op straat komen. Bij de zogenaamde helpers in een team kan deze crisis wel invloed op hun salariswaardering hebben.”

Patrick Lefevere

Ook Patrick Lefevere is ervan overtuigd dat de Tour-winnaar van 2020 de gele trui bij zijn werkgever ouderwets goed betaald krijgt. “Kijk hoeveel overwinningen AG2R het afgelopen jaar heeft behaald. Toch weten zij voor liefst zes miljoen euro per jaar Citroën als co-sponsor binnen te halen. Ik wilde dat ik zo’n bedrijf kon vinden. Elk team heeft toppers nodig en daar zal nog altijd goed voor betaald worden.”

Opgeteld loopt de komende Tour-winnaar dus zo’n 400.000 euro mis, wanneer hij in een ‘normaal’ jaar zo’n zes criteriums, de twee wedstrijden in Azië die door de Tour-organisatie worden georganiseerd en een aantal sponsorbijeenkomsten zou bezoeken. Dat is toch al gauw zo’n 15% van zijn jaarsalaris.