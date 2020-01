Winder onttroont Spratt als eindwinnares Tour Down Under zondag 19 januari 2020 om 08:31

Ruth Winder heeft de Santos Women’s Tour Down Under op haar naam geschreven. De 26-jarige renster van Trek-Segafredo wist op de slotdag het spel der bonificatieseconden te overleven en onttroonde zo Amanda Spratt als eindwinnares. De ritzege in Adelaide ging naar de Italiaanse Simona Frapporti.

De slotetappe van de Women’s Tour Down Under voerde door de straten van Adelaide, waardoor de wedstrijd deed denken aan een veredeld criterium. En toch was de strijd om de eindzege nog niet beslist, gezien de beperkte verschillen in het klassement en het feit dat er onderweg voldoende bonificatieseconden te verdienen waren.

De rensters kregen onderweg drie tussensprints voorgeschoteld, waar telkens drie, twee én een seconde te winnen waren voor de snelste sprintsters. De eerste tussensprint werd gewonnen door Lotta Henttala, maar nog belangrijker was dat Amanda Spratt – de nummer drie in het klassement, op slechts zeven seconden van Winder – twee tellen wist terug te pakken.

Spel der bonificatieseconden

Bij de tweede tussensprint toonde Liane Lippert, de eerste uitdager van Winder, haar snelle benen door de volle buit te pakken. De Amerikaanse leidster was eveneens bij de les en griste één seconde weg voor de neus van Spratt, waardoor het verschil tussen Winder en Lippert was geslonken tot vijf seconden.

Bij de laatste tussensprint zagen we Jaime Gunning, Lauren Stephens en Andrea Ramirez als eerste over de streep komen, maar deze rensters vormden geen bedreiging meer voor de leiderstrui van Winder. Die laatste had nog maar één taak: veilig aankomen aan de finish in Adelaide, in de hoop dat de laatste boni’s werden weggegraaid door de sprintsters.

Winder en Frapporti juichen in Adelaide

Winder zag tot haar blijdschap Frapporti naar de zege sprinten, voor Stephens en Rushlee Buchanan. Hierdoor mag de Amerikaanse kampioen zich eindwinnares van de Tour Down Under noemen. De voor Team Sunweb uitkomende Lippert strandt op vijf seconden, terwijl de onttroonde Spratt genoegen moet nemen met de derde plaats.