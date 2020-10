Winactie: Voorspel het podium van de Giro-etappe van dinsdag en maak kans op een Merida Reacto

Daags na de rustdag wordt er begonnen aan de slotweek met een etappe door het middengebergte. Na drie beklimmingen onderweg, wacht op het finalecircuit driemaal de beklimming van de Monte di Ragogna. Een lastige rit dus.

Denk jij te weten wie er na afloop van het rit op het podium staan? Doen dan mee met onze winactie!

Wat moet je doen?

Voorspel met onderstaand formulier de nummers 1, 2 en 3 van de etappe. Voor de juiste voorspelling van nummer 1 krijg je 3 punten, voor de correcte nummer 2 ontvang je 2 punten en voor juiste nummer drie 1 punt. De deelnemers met de meeste punten maken kans op de dagprijs.

Deadline

Dinsdag 20 oktober om 10:00

Dagprijs

Onder de inzendingen met de meeste punten verloten wij een Go Energy Energierepen 5-pack van SiS.



Hoofdprijs

Onder alle deelnemers die tijdens de Giro d’Italia de nummers 1, 2 en 3 goed hebben, verloten wij een Merida Reacto racefiets t.w.v. 2.699 euro, beschikbaar gesteld door Merida Benelux. Het betreft een demo-model die het afgelopen jaar door ons als testfiets is gebruikt. De fiets is daarom enkel beschikbaar in maat XL en kan niet geruild worden voor een andere maat.