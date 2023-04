Winactie: Voorspel de winnaars van Parijs-Roubaix en win een Sportful Total Comfort-fietsbroek

Een week na de Ronde van Vlaanderen is het traditioneel tijd voor Parijs-Roubaix. Een heroïsche koers over de lastige en slechtliggende kasseien van Noord-Frankrijk. Wie denk jij dat Parijs-Roubaix gaan winnen? Doe mee aan onze winactie en maak kans op een speciale prijs van Sportful!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 8 april 2023 om 13.30 uur jouw voorspelling door via onderstaand formulier. Dat is voor de start van de vrouwenkoers.

2. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden, verloten we de volgende prijs:

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt.

De keuze van fietsbroek is uiteraard van cruciaal belang. Deze Total Comfort Bibshort, beschikbaar voor zowel vrouwen als mannen, is voor diegene die enkel het beste willen voor zijn ritten. Eens je deze fietsbroek draagt wil je nooit meer een andere.

De broek is voorzien van optimale compressie van je bovenbenen, four way stretch en amper naden. De leg grippers zijn zonder sillicone voor jullie comfort. Het Total Comfort MD zeem is het dikste en meest comfortabele zeem binnen de Sportful broekencollectie.

Vul hieronder het formulier in!