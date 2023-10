maandag 2 oktober 2023 om 10:00

Winactie: Vier Dierendag en maak kans op €250 shoptegoed bij Happy Dog

Op woensdag 4 oktober is het Werelddierendag en dat vieren we deze week bij WielerFlits samen met Happy Dog. De hoofdvraag gaat over een van de groterondewinnaars van 2023. Als jij het antwoord op die vraag weet, maak je kans op €250 shoptegoed voor de online shop van Happy Dog.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 8 oktober 2023 om 12.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier op de volgende vraag: Hoe heet de hond van Vuelta-winnaar Sepp Kuss?

2. Onder de deelnemers die het juiste antwoord geven, verloten we de volgende prijs:

• €250 shoptegoed voor de online shop van Happy Dog

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.